183 مليون درهم لتطوير دوارَي عشارج والمرخانية في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

باشرت بلدية العين وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تنفيذ أعمال مشروع تطوير دوارَي عشارج والمرخانية في مدينة العين، بكلفة تقارب 183 مليون درهم. وتنفذ «مساندة» وبلدية العين المشروع، بالتعاون مع دائرة النقل ومركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث يتضمن المشروع تحويل دوار المرخانية رقم 169 إلى تقاطع إشارة ضوئية، وتحويل دوار عشارج رقم 170 إلى نفق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير الطريق الرابط بين التقاطعين، وأعمال الزراعات التجميلية، ومماشٍ، ومسارات للدراجات الهوائية.

وأكد الجانبان حرصهما في تنفيذ المشروع على تحقيق أفضل معايير السلامة المرورية، ومراعاة شروط الاستدامة البيئية، وتحقيق التدفق المروري الآمن، بما يضمن تعزيز مكونات البنية التحتية، وتلبية تطلعات المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية.