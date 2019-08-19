المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تأخير

اشتكى قراء تأخّر الحصول على موافقة شركات التأمين التابعين لها، للحصول على علاجات أو إجراء عمليات جراحية.

إخلاء

اكتشف مستأجر في الشارقة بأن عليه دفع غرامة تقدر بنحو 10 آلاف درهم، غرامة للمالك، بسبب رغبته في إخلاء الشقة التي يستأجرها مع نهاية مدة العقد، بدعوى أنه لم ينذر المالك بالإخلاء قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، داعياً البلدية إلى رفض الموافقة على مثل هذا الشرط في عقود الإيجار.

تطوير

نوّه مواطن بالجهود التي تبذلها هيئة طرق ومواصلات الشارقة، لتطوير الطرق في مدينة كلباء، لافتاً إلى إزالة المطبات ورفع كفاءة الطرق عموماً، لكنه تمنى زيادة مراقبة سرعة المركبات، نظراً لتهور بعض السائقين.

رسوم

أفاد أولياء أمور طلبة، في مدارس خاصة بأبوظبي، بتلقيهم رسائل تخطرهم فيها المدرسة بزيادة الرسوم للعام الجديد، على الرغم من أنها زادت العام الماضي، مشيرين إلى أن بعض المدارس تتأخر في إبلاغ أولياء الأمور بالزيادة، لتضييق خياراتهم في البحث عن مدارس أخرى.

«واي فاي»

اشتكى مرتادون لشارع كورنيش المظلات، بالفجيرة، تشويه عدد كبير من المرتادين المنظر العام في المدينة، بسبب تجمعاتهم على أطراف الطريق للحصول على «واي فاي» مجاني، مصدره أحد الفنادق المقابلة لهذا الشارع.

مطاعم

أفاد مستهلكون بأن بعض المطاعم التي يتعذر عليها رفع أسعار وجباتها، خوفاً من هروب الزبائن، تلجأ إلى تصغير حجم الوجبات التي تبيعها، مشيرين إلى أن كميات المقبلات بالذات باتت صغيرة للغاية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com