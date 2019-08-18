المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

قيادة

اشتكى قرّاء تهور سائقين بقيادة المركبات على الطرق السريعة، إذ يتعمد بعضهم إلصاق مقدمة مركبته بالمركبة التي أمامه، بهدف إجبار سائقها على إفساح الطريق عنوة، مطالبين بتشديد الرقابة على مثل هذه السلوكيات التي تؤدي إلى حوادث جسيمة.

تعسف

طالب مستأجرون الجهات الحكومية في الشارقة، بإنصافهم من تعسف بعض الملاك، من خلال إصرارهم على اقتطاع جزء من التأمين عند إخلاء الشقق التي يستأجرونها، بذرائع عدة، بينها عدم قيام المستأجر بإبلاغ المالك برغبته في الإخلاء قبل انتهاء العقد بشهرين، متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء.

شاشات

لاحظت قارئة أن مستوى شاشة العرض في سينما دبي مول، أعلى بشكل ملحوظ من مستوى المقاعد الأمامية، ما يتسبب في شعور بعض المشاهدين بآلام في الرقبة أثناء المشاهدة، مطالبين الجهة المسؤولة بتسوية هذا الخلل.

مكيفات

اشتكى مواطنون بإمارة الفجيرة، ارتفاع أسعار خدمات تنظيف أجهزة التكييف أو تعديلها من قبل فنيي الكهرباء، إذ لا توجد أسعار ثابتة لهذه الخدمات، مطالبين الجهات المعنية بتنظيم هذا القطاع حتى لا يُستغل السكان من بعض هؤلاء.

حاسبة

أبلغ ذوو طلبة، زاوية «سكيك» أن حاسبة التكاليف الدراسية التي استحدثتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، للمساعدة على اختيار المدارس حسب قيمة الرسوم الدراسية لا تعمل، وتعطي نتائج صفرية للرسوم والكتب والزي والكلفة الإجمالية للتعليم.

نظافة

طالب مصلون بالمزيد من الاهتمام بنظافة المساجد في منطقة الوصل بدبي، بعدما لاحظوا وجود حشرات في دورات المياه، وفي داخل المسجد، إضافة إلى تراكم القمامة أمام صناديق النفايات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com