«إسلامية دبي» توزع 100 ألف تقويم للعام الهجري الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بأنها ستوزع 100 ألف تقويم هجري للعام الجديد، 1441هـ، وهو تقويم تمت صناعته بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث صدر العدد الأول منه سنة 1973، ليضبط به التاريخ للسجل الحكومي.

وأكدت الدائرة في بيان، أمس، أن كوكبة من المتخصصين في الدائرة يعملون على صناعة التقويم الهجري وتحريره، بحيث تضبط فيه أوقات الصلاة لمساجد مدينة دبي وضواحيها، مثل حتا، والهباب، والليسيلي، ومرغم، ومرقب، والفقع، مضيفة أنه يدرج بجوانب التقويم مجموعة من الحكم والمواعظ، وتواريخ المناسبات الدينية والوطنية، والعطلات الرسمية.

وذكرت الدائرة أن التقويم الهجري يعرض مجموعة من التواريخ التي تهم المسلمين، كموعد بداية السنة الهجرية الجديدة، وموعد صوم يوم عاشوراء، وتاريخ المولد النبوي الشريف، وموعد أول رمضان، وتاريخ أول أيام عيد الفطر، وموعد بداية عيد الأضحى.