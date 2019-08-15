إسلامية دبي توزع 100 ألف تقويم للعام الهجري الجديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إنها ستوزع 100 ألف تقويم هجري للعام الجديد، 1441هـ، وهو تقويم تمت صناعته بأمر من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث صدر العدد الأول منه سنة 1393هـ، 1973م، ليضبط به التاريخ للسجل الحكومي.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن كوكبة من المتخصصين في الدائرة يعملون على صناعة التقويم الهجري وتحريره، بحيث يضبط فيه أوقات الصلاة لمساجد مدينة دبي وضواحيها، مثل حتا، والهباب، والليسيلي، ومرغم، ومرقب، والفقع، مضيفة بأنه يدرج بجوانب التقويم مجموعة من الحكم والمواعظ، وتواريخ المناسبات الدينية والوطنية، والعطلات الرسمية خلال عام 1441هـ (2019-2020م).

وذكرت أن التقويم الهجري يعرض مجموعة من أهم التواريخ التي تهم جموع المسلمين كموعد بداية السنة الهجرية الجديدة، وموعد صوم يوم عاشوراء، وتاريخ المولد النبوي الشريف، وموعد أول رمضان، وتاريخ أول أيام عيد الفطر، وموعد بداية عيد الأضحى.