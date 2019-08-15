المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

روائح

اشتكى سكان في المنطقة الصناعية الأولى بالشارقة، تصاعد روائح كريهة من صناديق القمامة التابعة لـ«بيئة»، مطالبين باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيف صناديق القمامة للحدّ من انتشار الروائح.

قرض

أفاد متعامل مع بنك أبوظبي الأول، بأن البنك طالبه بسداد أولى دفعات قرض تقدم للحصول عليه، وذلك قبل حصول العميل على القرض أو حتى تحويل الراتب إلى البنك، كما صنفه البنك على أنه متأخر في السداد، ما يؤثر في تصنيفه الائتماني.

«دليفري»

اشتكى سائقون عدم التزام موظفي طلبات التوصيل (دليفري) بقوانين السير والمرور، والقيام بحركات بهلوانية - أثناء القيادة - تعرضهم لخطر الدهس من المركبات، مطالبين بإطلاق حملات توعية تستهدف هذه الفئة للحدّ من الحوادث التي يتسببون فيها.

إزعاج

اشتكى سكان في دبي قيام مقيمين بمنطقة السطوة، بتشغيل أغانٍ بصوت مرتفع للغاية، أثناء قيادتهم للدرّاجات، الأمر الذي يسبب إزعاجاً لهم.

رسوم

يرفض كثير من المدارس الخاصة، قبول شيكات مؤجلة نظير الأقساط المدرسية أو الدفع ببطاقات الائتمان، إذ ذكر ذوو طلبة أنهم يضطرون في مثل هذه الحالات إلى الاقتراض من البنوك، لتوفير النقد لسداد الرسوم الدراسية لأبنائهم.

حقائب

لاحظ أولياء أمور طلبة أن المراكز التجارية والمحال تبالغ في أسعار الحقائب المدرسية، داعين إلى تدخل الجهات المعنية في المراقبة على أسعار القرطاسية بشكل عام خلال هذه الفترة، كما طالبوا بضمان الحقائب من التلف لمدة ستة أشهر على الأقل، وذلك لتدني جودة الكثير منها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com