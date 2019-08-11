طقس اليوم مغبر وغائم مع انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون محملة ومثيرة للغبار.

وقال المركز: «إن حركة الرياح ستكون غربية - شمالية غربية،‏ تصبح جنوبية شرقية - شمالية شرقية شرقاً، من 18 - 30 كم/‏‏س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:34، والمد الثاني عند الساعة 11:22، والجزر الأول عند الساعة 15:12، والجزر الثاني عند الساعة 05:46. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:57، والمد الثاني عند الساعة 18:35، والجزر الأول عند الساعة 13:28، والجزر الثاني عند الساعة 01:35».