المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

صيدليات

استغرب قراء قيام الجهات الحكومية المعنية بالترخيص لعدد كبير من الصيدليات المنتشرة في الكثير من مناطق الدولة، مشيرين إلى أن بعض الصيدليات لا تبعد عن بعضها أكثر من 100 متر. كما لاحظوا أن معظم تلك الصيدليات تغلق أبوابها الساعة الثانية عشرة ليلاً.

إلحاح

اشتكى مرتادون لمراكز تسوق في الدولة من إلحاح بعض عمال غسل السيارات عليهم، لتقديم خدمة تنظيف مركباتهم، مشيرين إلى أن الظاهرة أصبحت مزعجة ويتعين على المراكز التدخل للحد منها.

مصرف

نوّهت متعاملة مع مصرف أبوظبي الإسلامي بنظام الحماية المستخدم لتأمين حسابات المتعاملين، إذ أخطأت في إدخال الرقم السري أكثر من ثلاث مرات، فتم إيقاف التعاملات على حساباتها لحين التواصل معها، والتأكد من عدم تعرضها للاختراق.

خطأ طبي

اشتكى مريض مواطن من تعرضه لخطأ طبي في أحد مستشفيات أبوظبي، مشيراً إلى أن المستشفى رفض الاعتراف بخطأ الطبيب أو تشكيل لجنة قانونية رسمية للتحقيق في الواقعة.

سباحة

يشكو سكان في منطقة الحدائق التابعة لشركة نخيل سخونة حمامات السباحة التي تصل إلى درجات يصعب احتمالها، وطالبوا الشركة بتركيب معادل للحرارة صيفاً وشتاء.

شروط

طالب متعاملون مع وكالات السياحة والسفر في السوق المحلية، بإدراج شروط حجز باقات العطلات وتذاكر السفر بشكل واضح في خيارات الحجز، خصوصاً في ما يتعلق بسياسات تعديل الحجز أو إلغائه، إلى جانب الرسوم الإضافية الملحقة بالسعر الإجمالي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com