مواقف أبوظبي مجاناً من السبت إلى الأربعاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، ومواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين وحافلات النقل العام والعبارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وستكون المواقف السطحية مجانية خلال عطلة العيد، من السبت إلى الأربعاء المقبلين، وفي هذا السياق أشار المركز إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان، من التاسعة مساءً إلى الثامنة صباحاً.

فيما ستغلق مراكز إسعاد المتعاملين خلال فترة الإجازة، على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء 14 من أغسطس الجاري. أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام، فستكون خدمة الحافلات متوافرة في مدينة أبوظبي وضواحيها، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، وخدمات بين المدن، حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة، دون أي تغيير.

• خدمة الحافلات في أبوظبي متوافرة في مواعيدها الاعتيادية.