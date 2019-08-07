الطقس صحو حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً على السواحل صباحاً، يصبح صحواً بوجهٍ عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق. كما تظل الرياح جنوبية غربية وشمالية غربية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار ظهراً على بعض المناطق الداخلية، لافتاً إلى أن سرعتها ستراوح من 18 إلى 28 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد بأن الطقس غداً سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً على بعض المناطق، وتظهر بعض السحب على الجبال شرقاً بعد الظهر، على أن تصبح الرياح شرقية على الساحل الشرقي وغربية إلى شمالية غربية على أغلب مناطق الدولة، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار، خصوصاً غرباً.

ولفت إلى أن سرعتها ستراوح من 18 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، توقع المركز أن يكون يوم الجمعة رطباً مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً ومغبراً على بعض المناطق. ويحتمل تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها من 18 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي ما يتعلق بالأحوال الجوية يوم وقفة عرفات، أشار المركز إلى أن السبت المقبل سيشهد طقساً غائماً جزئياً يصبح غائماً في شمال وشرق الدولة مع المساء، ومغبراً على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار وقد تكون محملة بالأتربة شرقاً، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.