حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 73 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: الفجيرة ـ وام

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 73 سجيناً من المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، وتشمل المكرمة مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم، وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة «عام التسامح»، وعيد الأضحى المبارك.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة، ولإدخال الفرحة إلى أسرهم.

وأعرب القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، عن أمله أن تكون هذه المكرمة دافعاً للمفرج عنهم، للعطاء والاندماج في المجتمع.

• المكرمة تشمل مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم.