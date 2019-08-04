المصدر: دبي-الامارات اليوم.

احتيال

أفاد مقيم (عربي) بأنه تلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول، من شخص آسيوي يدَّعي أنه يعمل بأحد البنوك، وطلب منه رقم حسابه البنكي، والرقم السري لتحديث البيانات، إلا أن المقيم رفض إعطاءه أي بيانات، وأبلغه بأنه سيقدم شكوى ضده لدى الجهات المعنية بتهمة الاحتيال.

شهادة

شكا متعامل مع الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء في عجمان، تأخر منحه شهادة «براءة ذمة» لفترة زادت على سبعة أيام، رغم قيام المتعامل بسداد كل المستحقات المالية المتأخرة عليه، بحسب تأكيداته.

إشارة

شكا سائقون أن الإشارة الضوئية عند نهاية شارع دمشق في منطقة القصيص، باتجاه المنطقة الحرة، وتحديداً في المسرب المخصص للدوران، تضيء باللون الأخضر ثواني معدودة، لا تسمح إلا بمرور ثلاث أو أربع مركبات على الأكثر قبل أن تعاود الإغلاق مجدداً، الأمر الذي يتسبب في زحام شديد.

سياج

توقفت الجهات المعنية في أم القيوين عن تركيب السياج الفاصل على طريق الاتحاد، أسفل جسر المشاة الجديد، الذي تم تركيبه في شهر رمضان الماضي، الأمر الذي سمح للمشاة بقطع الطريق، وتعريض حياتهم للخطر.

ازدحام

لاحظ سائقون أن حدة الازدحام في الطرق بدأت تتراجع منذ مطلع الشهر الجاري، تزامناً مع بلوغ موسم الإجازات السنوية ذروته، متوقعين أن يستمر الهدوء النسبي للشوارع حتى مطلع الشهر المقبل، حينما ينتظم الطلبة في مدارسهم وجامعاتهم.

حفر

اشتكى سائقون من انتشار حفر عميقة عند مداخل ومخارج «سيتي سنتر عجمان»، نتيجة أعمال إنشائية قديمة، مطالبين الجهات المعنية بردم الحفر وصيانة الطريق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com