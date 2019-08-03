المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

تعليمات

لاحظ مرضى وجود أخطاءٍ إملائية، في الإرشادات الصحية التي تعلقها مستشفيات خاصة، مؤكدين أن تكرر هذا الأمر يسيء إلى سمعتها.

مضايقات

قال متعاملون، مع شركات تأجير عقارات في أبوظبي، إنهم يتعرضون لمضايقات، عند تجديد العقود وإخلاء العقارات التي يسكنونها، إذ تستغل بعض الشركات وجود 5000 درهم لديها كتأمين، لاستقطاع مبلغ كبير منها بداعي تغطية تكاليف الأضرار التي تسببوا فيها.

مهرجان

نوّه متصلون بفكرة إقامة مهرجان الشارقة الصيفي في مركز إكسبو، إذ يمتد لمساحة كبيرة وبرسوم دخول بسيطة، إضافة إلى وجود عدد من المطاعم التي تفي بمتطلبات الأسر، لقضاء أوقات جيدة في أجواء مكيفة.

صراصير

اشتكت ولية أمر طالب، في مدرسة خاصة بدبي، من انتشار الصراصير في المدرسة خلال العام الدراسي (2018/‏‏2019)، ما تسبب في إصابة نجلها بالحساسية، التي يُعالج منها حتى الآن، مطالبة الجهات المعنية بتشديد الرقابة على نظافة المدارس، حفاظاً على صحة وسلامة الطلبة.

تسويق

اشتكى قراء من تلقيهم مكالمات تسويقية بشكل متكرر من شركات في قطاعات مختلفة، ما يتسبب في إزعاجهم، خصوصاً مع ورود بعض المكالمات في أوقات العمل، متسائلين عن الطريقة التي تسربت من خلالها أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية.

نظافة

شكا سكان في أبوظبي إهمال معظم أصحاب محال البقالة والمطاعم تنظيف المناطق المحيطة بمحالهم، ما يتسبب في وجود نفايات ورقية وغير ورقية، تشوه المظهر الصحي العام للعاصمة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com