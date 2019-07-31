شما المزروعي: التوعية سلاح في مواجهة المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ وام

زارت وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، المعسكر الصيفي الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل، وأشادت باستراتيجية المركز في التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات والإدمان، وآثارها السلبية على المجتمع، وكيفية مواجهتها من خلال بناء قاعدة معرفية تستهدف تحصين الشباب من خلال تسليط الضوء على دور الوعي كسلاح في مواجهة هذه الآفة، ودور الأسرة ومؤسسات التنشئة المجتمعية والإعلام في مواجهتها والقضاء عليها.

وأفادت بأن استثمار أوقات الشباب خلال الصيف يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للإبداع، ويعزز من مواهبهم وهواياتهم التي يمكن من خلالها صقل شخصياتهم، وتعزيز منظومة القيم الإماراتية الأصيلة لديهم.

وأكدت أن الشباب هم ثروة الوطن، وعنصر رئيس في معادلة التنمية، وهو نهج أصيل أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مضيفة أن الشباب لديهم طاقات ومهارات متقدمة تسهم في وضع حلول مبتكرة للحد من هذه الظاهرة، ولنشر الوعي المجتمعي من خلال استخدامهم للتقنيات ووسائل التواصل الحديثة.

واطلعت على البرنامج التدريبي للمشاركين في المعسكر الصيفي، حيث استمعت إلى نبذة تعريفية حول أهداف البرنامج وإعداد الطلبة المشاركين، والمحاور المعرفية المقدمة لهم، وشملت محور التوعية عن المخدرات والمؤثرات العقلية وأخطارها، ومحور تثقيف الشباب بمهارات حياتية تساعدهم على الابتعاد عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإيجاد مجموعة من الشباب ليكونوا بمثابة سفراء للمركز في إيصال رسائل التوعية حول مخاطر المخدرات وأقرانهم وفي المجتمع، وذلك لشغل أوقات الشباب خلال الإجازة بأنشطة تثقيفية وترفيهية هادفة.

وخاطبت المشاركين في البرنامج من الطلاب والطالبات، داعية كلاً منهم الاستفادة من البرنامج، بحيث يكونوا سفراء للتوعية ضد الإدمان والمخدرات.