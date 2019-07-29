تشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة محمد الخامس في أبوظبي، برئاسة الدكتور محمد مطر سالم بن عابد الكعبي.

ونص القرار على عضوية كل من الدكتور محمد يوسف حسن محمد بني ياس، والدكتورة كريمة مطر راشد المزروعي والدكتور سعيد امزازي، ومحمد غاشي والدكتور جمال الدين الهاني.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية برئاسة سارة عوض عيسى مسلم.

ونص القرار على عضوية كل من مريم عيد المهيري، نائباً للرئيس، وعامر حسين محمـد الحمادي، واللواء علي خلفان الظاهـري، وغنام بطي خليفة المزروعي.