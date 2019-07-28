«محمد بن راشد للفضاء» يكشف عن شعار المؤتمر الدولي 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن الشعار الفائز في مسابقة تصميم شعار إبداعي للدورة 71 من المؤتمر الدولي للفضاء 2020، الفعالية الأكبر في قطاع الفضاء التي تجمع النخب وصنّاع القرار حول العالم، وتستضيفها دبي للمرة الأولى في العالم العربي، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2020، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وشارك في مسابقة تصميم شعار «المؤتمر الدولي للفضاء 2020»، أكثر من 500 مبدع ومصمم من مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والهند وإندونسيا وإيطاليا واليونان وفرنسا والسويد والصين والمكسيك والمجر، إضافة إلى العديد من الدول حول العالم، وتم ترشيح 15 تصميماً من بين التصاميم المقدمة، ومن ثم اختيار التصميم النهائي الفائز من بينها للمصممة حنان سيف من دولة الإمارات.

ويتكون الشعار، الذي تم اختياره من اللجنة المتخصصة للدورة 71 من المؤتمر الدولي للفضاء 2020، من تصميم إبداعي لبرج خليفة باللون الأزرق الفاتح، وأحرف IAC، وهي اختصار لـInternational Astronautical Congress، وفي أسفل التصميم كُتب DUBAI 2020. وستحصل الفائزة على جائزة نقدية، إضافة إلى بطاقة دعوة لحضور فعاليات «المؤتمر الدولي للفضاء 2020».

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيباني: «كان الهدف من إطلاق مسابقة تصميم شعار «المؤتمر الدولي للفضاء 2020»، إشراك مختلف التخصصات، منها الإبداعية والفنية، في أكبر وأهم مؤتمر فضائي على مستوى العالم والذي يجمع كبار الخبراء والمتخصصين من قطاع الفضاء».

وأكد الشيباني أن تنظيم «المؤتمر الدولي للفضاء 2020» هو في إطار رؤية مركز محمد بن راشد للفضاء، لإبراز مركز الإمارات العربية المتحدة عالمياً في قطاع الفضاء، وهذا ما يعكسه شعار الدورة 71.

وأضاف: «نحن سعداء بالثقة التي منحنا إياها (الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية)، وملتزمون بتقديم فعالية عالمية بكل المقاييس تسهم في تطوير قطاع الفضاء محلياً وعالمياً، من خلال تبادل الأفكار والخبرات».

وقال مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء رئيس لجنة استضافة المؤتمر، سالم المري: «إن المسابقة شارك فيها مبدعون من مختلف الجنسيات على مستوى العالم، وقدموا تصاميم مميزة ومبتكرة، وتم اختيار الشعار الفائز لمصممة من الإمارات، الذي عبّر عن رؤية دبي المستقبلية، ومكانتها الدولية في استضافة مؤتمرات على مستوى مرموق، وذلك بحسب تقييم اللجنة المختصة».

وأوضح أن مركز محمد بن راشد للفضاء نجح في الحصول على استضافة الدورة 71 من المؤتمر لعام 2020 في إمارة دبي، نظراً إلى التطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة في قطاع الفضاء، ولسجل دبي المشرّف في مجال استضافة أهم المؤتمرات والفعاليات العالمية.