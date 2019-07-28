المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تواصل

شكا أولياء أمور طلبة قيام إدارات مدارس خاصة في أبوظبي بغلق أبوابها خلال الإجازة الصيفية، ما صعب التواصل والرد على استفساراتهم بشأن معاملات أبنائهم، مطالبين بتواجد موظف مسؤول يومياً.

رسوب

شكا ولي أمر طالبة رفض إدارة المدرسة قبول تظلمه بشأن درجات ابنته ورسوبها في مادة العلوم، مشيراً إلى أنه راجع وزارة التربية والتعليم ولم يتمكن من تقديم التظلم بدعوى فوات الموعد المقرر على الرغم من أنه حصل على النتيجة متأخراً.

حريق

اقترح قراء إطلاق حملات توعية بخصوص المخاطر الناجمة عن رمي أعقاب السجائر من شرفات المباني السكنية، وتحديداً من الطوابق العليا، لافتين إلى تأثيرات ذلك على اندلاع الحرائق خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.

رسائل

اشتكى قراء من رسائل نصية تصلهم عبر هواتفهم المتحركة من جهات مجهولة تغريهم بكسب مبالغ مالية كبيرة، من خلال اتباع طرق معينة عبر تطبيقات رقمية، دون أن يعرفوا مصدرها، مطالبين الجهات المعنية بتنظيم حملات توعية دائمة لكشف احتيال مثل هؤلاء.

خدمة

قال متعاملون إنهم يواجهون صعوبات عندما يرغبون في التواصل مباشرة مع الموظفين والمندوبين عبر خدمة «إيفا»، المساعدة الافتراضية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني للمعاملات المصرفية عبر الهاتف.

دوران

طالب سكان منطقة «ند الشبا 4» بإيجاد طريق يتيح لهم الدوران للخلف للوصول إلى جمعية الاتحاد التعاونية، إذ يضطرهم الوضع الحالي للقيادة مسافة طويلة للوصول إلى الجمعية، أو التوجه إلى مراكز تسوق أخرى بعيدة وخارج المنطقة السكنية، بسبب صعوبة الوصول إليها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com