إجراءات جديدة للحد من الزيارات الطبية غير المبررة لحاملي «ثقة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي اعتزامها تطبيق إجراءات جديدة على منظومة الحصول على الخدمات الصحية في الإمارة.

وأشارت إلى تزايد عدد الزيارات الطبية غير المبررة، والفحوص المتكررة بشكل لافت بين الخاضعين لبرنامج «ثقة»، الأمر الذي قد يؤدي إلى كثرة الإجراءات الطبية والأدوية الموصوفة لهم، التي قد تسبب تفاعلاً أو تنتج عنها آثار جانبية أو مشكلات تؤثر سلباً في صحتهم.

وبحسب إحصاءات الدائرة، فقد بلغ عدد الاستشارات الطبية الثانية، غير المبررة، لطبيب من الاختصاص نفسه، في أقل من 14 يوماً، 359 ألفاً و266 زيارة عام 2018، وأكثر من 101 ألف و451 زيارة خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي الفحوص المتكررة العام الماضي 79 ألفاً و569 فحصاً، فيما بلغ 21 ألفاً و882 فحصاً خلال الربع الأول من العام الجاري.