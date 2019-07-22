«الحرارة» ترفع أسعار الأسماك في رأس الخيمة وتمنع صيادين من نزول البحر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قال نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، حميد الزعابي: «إن ارتفاع درجات الحرارة والعطلات الصيفية تسبّبا في عزوف صيادين عن نزول البحر، منذ منتصف الشهر الجاري، ما أدى إلى انخفاض كميات الأسماك المعروضة للبيع في سوقَي رأس الخيمة والمعيريض، وارتفاع أسعار بعضها.

وأوضح الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أن معظم الصيادين يفضلون عدم نزول البحر للصيد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذهاب العمالة الآسيوية المساعدة لهم في عطلات صيفية خارج الدولة، كما أن سوق رأس الخيمة القديمة للأسماك تخضع للصيانة، وتم نقل دكات البيع في ساحة المزاد العلني، ما تسبب في عزوف المستهلكين عن الشراء من السوق، كونه لا يوجد تكييف في المكان.

وأضاف أن «توقف الصيد بالشباك، منذ 15 مايو الماضي، أدى إلى انخفاض الأسماك المعروضة على دكات البيع، حيث أعطى النوخذة المواطن العمالة الآسيوية لديه إجازة طويلة للتقليل من النفقات المالية، لحين عودة الصيد بالشباك في 15 أكتوبر المقبل، وحالياً يستخدمون طريقة الصيد بالقرقور الذي يسمح بصيد الأسماك المسموح بصيدها، وفقاً للأحجام التي أقرتها وزارة التغير المناخي والبيئة».

وأشار إلى أن من الأسماك المتوافرة حالياً في أسواق رأس الخيمة، الكنعد والجش والشخيبي، والصافي والشعري والهامور، والأسعار مختلفة من نوع إلى آخر حسب الطلب والعرض على دكات البيع.

من جهته، أشار كبير الدلالين في سوق رأس الخيمة للأسماك، سالم الباطني، إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك في سوقي السمك برأس الخيمة والمعيريض، جاء بسبب انخفاض الكميات المعروضة على دكات البيع، بسبب عزوف الصيادين عن نزول البحر، تجنباً لتعرضهم لخسائر مالية، موضحاً أن الصيادين يعودون من البحر بكميات صيد قليلة، نتيجة هجرة الأسماك بحثاً عن المياه الباردة.

وأشار إلى أن الصياد يعود إلى ميناء الصيد بأسماك تقدر قيمتها بـ700 درهم، فيما تبلغ قيمة مصروفات البترول في كل رحلة صيد 500 درهم، ما يدفع الصياد إلى العزوف عن نزول البحر، وتجنب الذهاب لمناطق بعيدة في البحر.

وأضاف: «نحو نصف الصيادين في رأس الخيمة لا ينزلون للبحر خلال الصيف، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسماك الشعري والصافي الأكثر إقبالاً من المستهلكين، إذ يراوح سعر الكيلوغرام من 30 درهماً إلى 35 درهماً، وكلما انخفضت كمية الأسماك المعروضة على دكات البيع ارتفع السعر».

توافر أسماك الكنعد والجش والشخيبي والصافي والشعري في أسواق رأس الخيمة.