طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء الباكر، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وحركة الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية 20 - 30 كم/‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏س أحياناً.

وأشار المركز إلى أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، حيث يحدث المد الأول عند الساعة 17:13، والمد الثاني عند الساعة 00:04، والجزر الأول عند الساعة 10:21، والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:03،والمد الثاني عند الساعة 1:06، والجزر الأول عند الساعة 19:35، والجزر الثاني عند الساعة 7:01.