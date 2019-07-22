المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ولاء

قال متعاملون إنهم يواجهون صعوبات في الاستفادة من برامج الولاء لشركات الطيران أثناء حجزهم تذاكر السفر خلال موسم الصيف، لافتين إلى كثرة الشروط التي تقيّد طرق الاستفادة منها.

كهرباء

شهد مجمّع سكني يضم 16 بناية في أبوظبي، أخيراً، انقطاعاً للكهرباء لفترة زادت على الساعة، ما تسبب في إرباك السكان، إذ اضطرت عائلات للخروج إلى مراكز التسوق المحيطة لحين عودة الكهرباء، كما اضطر عدد كبير منهم إلى النزول عبر الدرج من أدوار مرتفعة تصل إلى 42 طابقاً في كل بناية، حاملين صغارهم وسط ارتفاع درجات الحرارة.

طلبة

اقترحت قارئة استغلال الإجازة الصيفية للطلبة بتقديم دورات وورش عمل وأنشطة تفاعلية، تهدف إلى اكتشاف وصقل موهبة كل طالب، ومساعدته منذ وقت مبكر على اكتشاف قدراته والتخصص الذي يرغب في دراسته مستقبلاً.

متجر

رفضت إدارة سلسلة متاجر شهيرة في عجمان تبديل قطعة اشترتها قارئة من فرع يعود للمتجر نفسه، وطلبوا منها العودة إلى الفرع الذي ابتاعت منه القطعة.

مدارس

لاحظ ذوو طلبة بمدارس خاصة تراجع المستويات الدراسية لأبنائهم، مرجعين ذلك إلى اهتمام المدارس بالعائد المادي على حساب الجودة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإلزام هذه المدارس باستقطاب كوادر مؤهلة في التعليم.

مواقف

قال قراء إن مواقف الحافلات العامة المنتشرة في بعض الضواحي السكنية في دبي لاتزال غير مظللة، لافتين إلى صعوبة التوقف وانتظار الحافلات تحت أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com