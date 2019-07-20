محاضرتان للتعريف بأفضل ممارسات العناية بالنخيل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أخيراً، محاضرتين تعريفيتين في مجلس سالم بن كنيبة الراشدي بأبوظبي، ومجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بعنوان «خدمات النخيل»، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدمها المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والتطوير بالهيئة مبارك علي المنصوري، والمهندس منصور إبراهيم المنصوري، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الارتقاء بالوعي المجتمعي، وتعريف المزارعين بأفضل ممارسات العناية بالنخيل.

وعرف المزارعون أهمية التطبيق الزراعي الذي أطلقته الهيئة، أخيراً، عبر متاجر التطبيقات للهواتف الذكية باسم «دليل الإرشاد الزراعي»، ودوره في توجيه المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بشكل خاص، وأفراد المجتمع بشكل عام لأفضل الممارسات ذات الصلة بالزراعة والإنتاج الحيواني والرفق بالحيوان، إلى جانب أهميته في التشجيع على ثقافة الزراعة المجتمعية، باعتباره مرجعاً مهماً لمعرفة أفضل المحاصيل الزراعية والشتلات التي تلائم مناخ الدولة.

وتناولت المحاضرتان دليل الممارسات الجيدة لإدارة أشجار النخيل، وأفضل طرق ووسائل العناية بأشجار النخيل كالتسميد والري ومتوسط الاحتياج اليومي للنخيل من المياه في أشهر السنة المختلفة، والتعريف بالسبل والآليات المثلى للوقاية من الآفات ومكافحتها، إلى جانب إطلاعهم على إنجازات الهيئة الخاصة ببرنامج المكافحة المتكاملة لآفات أشجار النخيل، وأهم التقنيات الحديثة التي تتبناها في سبيل مكافحة هذه الآفات والحد من تأثيرها البيئي والاقتصادي في المزارع.