المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

شكوى

قال شباب في عجمان، يمارسون لعبة كرة القدم في أحد الميادين الخالية في منطقة البستان، إنه ورغم شكواهم المتكررة للجهات المعنية من زحف المنشآت العمرانية على الميدان، إلا أنها لم تجد الاستجابة من الجهات المعنية.

رادار

قال مستخدمون لطريق الشارقة الدائري، الرابط مع شارع الشيخ محمد بن زايد، إن وجود رادار متحرك في الطريق أدى إلى انخفاض الحوادث المرورية، التي تتسبب فيها السرعة الزائدة من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطريق.

تكييف

اشتكى ركاب لحافلات عامة توقف عمل التكييف في بعض الاستراحات التي ينتظرون فيها وصول الحافلة، ما يسبب لهم إرهاقاً شديداً، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

أجهزة

دعاء قراء إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إلى الرقابة على أجهزة بيع المشروبات وماكينات القهوة المنتشرة في العديد من المناطق، وذلك بسبب تعطل الكثير منها، ما يجعلهم يدفعون أموالاً لا يحصلون مقابلها على السلعة التي يريدونها.

قمامة

لاحظ قراء في أكثر من منطقة انتشار ظاهرة التنقيب في القمامة من أشخاص ينتمون إلى جنسيات آسيوية، وقيامهم بتفريغ الحاويات في الشارع، ما يترتب عليه انتشار القمامة والحشرات في المنطقة.

مياه

لاحظ مارة قيام عمال تابعين لمراكز تجارية بترك نوافير المياه المخصصة لسقاية الحدائق أمامها، ما يتسبب في تسرب المياه إلى الأرصفة والشوارع المجاورة.

دليل

طالب أولياء أمور طلبة، تخرجوا حديثاً في الثانوية العامة، وزارة التعليم العالي بإصدار دليل إرشادي للجامعات الحكومية والخاصة، وتصنيفها وفقاً لجودة ما تقدمه من تعليم، مشيرين إلى أنهم يجهلون مستوى تلك الجامعات، والرسوم العادلة التي ينبغي دفعها لكل جامعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com