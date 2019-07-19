بلدية دبا تركّب 1251 لوحة «مكاني»

المصدر: دبا ـ الإمارات اليوم

ركبت بلدية دبا 1251 لوحة «مكاني» في الأحياء السكنية والتجارية والصناعية والمدارس والبنوك في المدينة، ونفذت زيارات لمؤسسات حكومية في مدينة دبا لتعريفها بمشروع العنونة الجغرافية «مكاني»، الذي يساعد أفراد المجتمع على سهولة التواصل مع تلك الجهات (الشرطة، والإسعاف والدفاع المدني)، وسرعة الوصول إلى الموقع بدقة عالية من خلال الخرائط الإلكترونية والأجهزة الملاحية (GPS).

وأفاد مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن التعاون بين البلدية والشركاء يشكل أولوية وهدفاً استراتيجياً للبلدية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات وإسعاد المجتمع والمتعاملين، مؤكداً حرص البلدية على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين.