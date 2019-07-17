لجنة شؤون الخبراء في "قضاء أبوظبي" تنظر 4 شكاوى

المصدر: أبوظبي - وام

اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها لشهر يوليو الجاري، على 4 شكاوى ضد خبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على الطلبات المقدمة لقيد 5 خبراء في جدول الخبراء المشتغلين.

وعقد الاجتماع الدوري للجنة في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي و يوسف حسن الحوسني مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين و خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء و حارب حمد الكويتي كبير الخبراء الهندسيين وعبدالرحمن حسين السهلاوي كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين .