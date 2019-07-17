مطار دبي يستعد لموسم الحج

المصدر: دبي ـ وام

عقدت لجنة الحج والعمرة في مطارات دبي اجتماعاً لبحث الاستعدادات التي سيتم اتخاذها خلال موسم الحج للعام الجاري من أجل توفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

حضر الاجتماع الذي عقد في المبنى 3 بمطار دبي، عدد من كبار المسؤولين الممثلين لمطارات دبي وشرطة وجوازات وجمارك مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الإمارات وفلاي دبي ودناتا ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والمركز الصحي في المطار، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.

ونوه رئيس لجنة الحج، محمد المرزوقي، خلال الاجتماع، بجهود الجهات المعنية خلال موسم العام الفائت ما كان له أبلغ الأثر في إسعاد حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أمورهم، داعياً جميع المعنيين إلى جعل موسم العام الجاري أكثر نجاحاً وسلاسة. ودعا مقاولي الحج المعنيين إلى إطلاع الحجاج على المعلومات التي من شأنها جعل سفرهم موفقاً ومن دون أي معوقات.