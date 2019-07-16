تعميم من بلدية دبي بشأن استخدام الورد الطبيعي

المصدر: محمد عبد العاطي_ دبي

أعلنت بلدية دبي حظر استخدام الزهرة والورد الطبيعي بأنواعه مع الاغذية والمشروبات، سواء كانت للتزيين، أو لاضافته ليكون جزءا من المادة الغذائية.

وأعربت في تعميم أصدرته أخيراً عن أملها في تقيد كافة المؤسسات الغذائية بهذا الأمر، مشيرة إلى تعرض المؤسسات المخالفة للمساءلة القانونية طبقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات ذات الصلة المعمول بها في البلدية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لسلامة الاغذية الخاص بحظر استخدام الزهرة والورد الطبيعي بأنواعه مع الاغذية والمشروبات التي تقدم للجمهور. ولضمان جودة الاغذية المتداولة في دبي.