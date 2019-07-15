المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

رقابة

أفاد مستهلكون في أم القيوين بأنهم اشتروا دجاجاً مبرداً من أحد المحال التجارية في الإمارة، وتبيّن أن به عيوباً ظاهرة، رغم استمرار صلاحية استخدامه، مطالبين الجهات الرقابية في البلدية بإجراء فحص ميداني للمنتجات المبردة للتأكد من مدى صلاحيتها.

دوران

اشتكى سائقون صعوبة الدوران بالسيارة في الإشارة المرورية مقابل الجامعة الكندية في دبي، شارع البدع، خصوصاً لسيارات الدفع الرباعي، وطالبوا بحل المشكلة لعدم عرقلة حركة المرور.

عدوى

طالب مصلون الجهات المعنية بوضع أجهزة تصفية وتنقية الهواء في المساجد، لحماية المصلين من العدوى التي قد تنتقل إليهم من آخرين مصابين بالزكام والسعال، خلال فترة الصلاة.

تخصصات

طالب طلبة وأولياء أمور، الوزارات والجهات الحكومية المعنية بسوق العمل والتوظيف، بعمل حملات للتوعية بطرق اختيار التخصص الجامعي المناسب، بالنسبة لخريجي الثانوية، مشيرين إلى أن الآباء يواجهون معضلة كبرى في اختيار التخصص، نظراً إلى التحولات المتسارعة في سوق العمل.

حفل

اشترطت مدرسة الشارقة الأميركية الخاصة في أم القيوين على أولياء الأمور دفع 100 درهم، مقابل الحصول على نسخة فيديو من مشاركة الطلبة في حفل نهاية العام الدراسي، رغم دفعهم 150 درهماً رسوم مشاركة أبنائهم في الحفل السنوي.

نتائج

اشتكى ذوو طلبة في أبوظبي صعوبة الدخول إلى برنامج «أيسيس» للحصول على نتائج أبنائهم في صفوف النقل، مشيرين إلى أن هذه المشكلة تحدث سنوياً، مقترحين تطبيق آلية جديدة للإعلان عن النتائج.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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