«إحصاء أبوظبي»: 28.5% من حالات الطلاق لم تكمل عاماً على الزواج

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن عدد عقود الزواج في الإمارة بلغ 5467 عقداً خلال عام 2018، بمعدل زيادة سنوية بنسبة 6% منذ عام 1979، وأن 28.5% من حالات الطلاق لم تكمل السنة الأولى من الزواج، و62% من هذه الحالات لم تكمل أربع سنوات.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، تحت عنوان «إحصاءات الزواج والطلاق 2018»، أن نسبة الزواج المختلط، أي أن أحد الزوجين يحمل الجنسية الإماراتية، بلغت 21.7% في الإمارة، حيث تركزت جنسيات الزواج المختلط بين جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، وجنسيات دول آسيوية غير عربية، ثم دول أخرى غير عربية، وغيرها.

وكشف التقرير عن تسجيل 2025 حالة طلاق في محاكم إمارة أبوظبي، بمعدل زيادة سنوية بلغت 4.2% منذ عام 1979، وبلغت نسبة الحالات التي بها طرف مواطن، سواء مطلق أو مطلقة، 70.3% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة، مشيراً إلى أن ثلثَي حالات الطلاق المتجانس للمواطنين، أي بين مواطنين ومواطنات، بنسبة 66%.

ووفقاً للتقرير، يعد شهر يوليو أعلى شهر في عدد حالات الطلاق التي شهدها عام 2018، بإجمالي 213 حالة، بينما شهد شهر أغسطس أقل عدد من حالات الطلاق، بواقع 105 حالات، وأن أعلى الشهور التي سجلت فيها عقود الزواج هما شهرا نوفمبر وديسمبر، بواقع 503 عقود لكل منهما، وأقلها في شهر يونيو بعدد 322 عقد زواج.

ولفت المركز إلى أن متوسط العمر عند الزواج للمواطنين الذكور بلغ 27.7 عاماً، مقارنة بـ24.6 عاماً بالنسبة للمواطنات، وبفارق 3.1 سنوات بينهما، وهو المتوسط الأعلى في منطقة أبوظبي، مقارنة بمنطقتَي الظفرة والعين على مستوى الذكور والإناث معاً، حيث بلغ 28.3 عاماً للذكور، و25 عاماً للإناث.

ووفقاً للتقرير، تعد منطقة الظفرة أكثر المناطق حفاظاً على الزواج المتجانس، بنسبة 86.6%، مقارنة بمنطقتَي أبوظبي والعين، في حين جاءت نسبة الزواج المتجانس 76% في أبوظبي، و81% في العين.

وكشف التقرير أن أكثر من نصف مواطني الإمارة الذين يبلغون 15 عاماً فأكثر، متزوجون بنسبة 59%، في حين أن 35% من المواطنين (15 عاماً فأكثر) لم يتزوجوا أبداً، في حين تتوزع نسبة الـ6% الباقية بين المطلقين والأرامل، وبلغ معدل الزواج الخام بين المواطنين الذكور 11.5 حالة زواج لكل لكل 1000 من المواطنين الذكور، مقابل 10.4 حالات زواج لكل 1000 من المواطنات، في حين بلغ معدل الزواج الخام حالتَي زواج لكل 1000 من السكان بصفة عامة، ويعرف معدل الزواج الخام بأنه عدد حالات الزواج، وليس عدد السكان المتزوجين لكل 1000 من السكان، في منطقة معينة خلال فترة زمنية معينة.

وبلغ معدل الزواج العام للمواطنين الذكور 18.8 حالة زواج لكل 1000 من المواطنين الذكور فوق 15 عاماً، مقابل 16.6 حالة زواج لكل 1000 من المواطنات (15 عاماً فأكثر)، مقابل 2.4 حالة لكل 1000 من السكان بصفة عامة.

منطقة الظفرة أكثر المناطق حفاظاً على الزواج المتجانس، بنسبة 86.6%.

2025

حالة طلاق في محاكم أبوظبي، بمعدل زيادة سنوية بلغ 4.2% منذ عام 1979.