انخفاض طفيف في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً على بعض المناطق خصوصاً شرقاً، وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

وقال المركز إن حركة الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة أحياناً. وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:20 والمد الثاني عند الساعة 06:00، والجزر الأول عند الساعة 17:34 والجزر الثاني عند الساعة 07:25. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب مساء، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:37 والمد الثاني عند الساعة 20:22، والجزر الأول عند الساعة 15:19 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.