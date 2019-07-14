المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إصلاحات

دعا سكان بمنطقة الرميلة في عجمان إلى وضع لافتات تحذيرية، قبيل إجراء أي إصلاحات بالمنطقة، بما ينبه أصحاب السيارات بإبعاد مركباتهم عن المنطقة المعنية، تجنباً للصعوبات التي تواجههم في الخروج لأعمالهم.

بقالات

رصد مستهلكون قيام بعض البقالات في أبوظبي برفع أسعار المنتجات الغذائية، مقارنة بسعرها في متاجر التجزئة الأخرى، مبررين ذلك بما تقدمه من خدمة التوصيل، ووجودها قرب مقر السكن، بما يوفر الجهد والوقت على الزبائن، مطالبين بتشديد الرقابة.

ضمان

اشتكى مستثمرون من طول الإجراءات المخصصة لاسترداد الضمان المصرفي الخاص باستقدام العمالة، مطالبين البنك المركزي بالتدخل لوضع رسوم محددة لاقتطاعات البنوك من قيمة الضمان المسترد، البالغ 3000 درهم عن كل عامل، إذ إن بعض البنوك تخصم قرابة 170 درهماً مقابل كل ضمان.

صراف

اشتكى متعاملون مع بنك أبوظبي التجاري في عجمان، قلة أعداد أجهزة الصراف الآلي في الإمارة، ما يدفع العملاء بصورة مستمرة إلى التوجه إلى المقر الرئيس للمصرف، والانتظار لفترات طويلة لإجراء عمليات السحب والإيداع.

وجبات

اشتكى مستهلكون قيام متاجر كبرى بإعداد وجبات جاهزة للبيع، مع وضعها في علب بلاستيكية مضرة بالصحة، مطالبين إياها بتدارك هذا الأمر، والجهات الصحية الرسمية بالمراقبة.

إصابة

تسبّب آسيوي في تعرض زميله لإصابات متفاوتة، بعدما طلب منه الجلوس في الصندوق الأمامي للجرافة ورفعه للأعلى بشكل خطير، ما تسبب في سقوطه وتعرضه لإصابات، حيث تمت إحالة السائق للمحكمة بتهمة تعريض حياة شخص للخطر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com