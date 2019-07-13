المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسوم

طالب روّاد شاليهات حديقة الممزر، بلدية دبي، بإلغاء رسوم دخول الحديقة لمستخدمي الشاليهات، كونهم يدفعون رسوم حجز الشاليه مسبقاً.

ازدحام

يواجه المراجعون لمنطقة القنصليات بدبي، في «أم هرير 1» ازدحاماً شديداً، خصوصاً في مدخل المنطقة، فضلاً عن النقص الحاد في المواقف، الأمر الذي يستغرق منهم وقتاً طويلاً في البحث عن مواقف لمركباتهم.

أطعمة

لاحظ مارة في منطقة الخليج التجاري بدبي قيام بعض الأشخاص، برمي بقايا الأطعمة على الأرصفة، مع تكرار هذا الأمر، معتبرين ذلك سلوكاً سلبياً، يشوّه الصورة الجمالية لدبي.

تكييف

اشتكى سكان في «أبراج فالكون» بإمارة عجمان، تردي حالة أجهزة التكييف المركزي فيها، مطالبين الشركة المعنية، بالتصدي بحزم لأداء شركات الصيانة، في ظل خروج أجهزة التكييف عن الخدمة بشكل متكرّر.

إطار

تسبب محل للإطارات بأبوظبي، في تكبيد قارئ مبلغ 600 درهم، إذ قام بتبديل قطعة غيار «فرامل» مركبته بنوعية رديئة، ما ألحق ضرراً بأجزاء أخرى من المركبة، فيما فشل الشاكي في استرجاع قيمة ما دفعه.

صيانة

طالب أصحاب مركبات بتصنيف ورش صيانة المركبات، وتحديد أسعار خدماتها، ليتسنّى لهم التعامل بيسر مع تلك المحال، في ظل التفاوت الشديد بينها في الجودة والأسعار.

أسماك

أفاد مستهلكون برأس الخيمة بأنهم لم يتمكنوا من شراء الأسماك من سوق رأس الخيمة للسمك، بعد نقل دكات البيع إلى ساحة المزاد، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود تكييف في المكان المكشوف، إثر قيام الجهات المختصة بصيانة مبنى السوق وإغلاقه مؤقتاً أمام المستهلكين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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