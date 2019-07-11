بلدية دبي تعيد فتح مسابح حديقة مشرف للجمهور يوم السبت

المصدر: محمد عبد العاطي - دبي

أعلنت بلدية دبي إعادة فتح مسابح حديقة مشرف بعد غد السبت، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وأفادت البلدية اليوم بأن hستخدام المسابح سيكون متاحاً منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وتبلغ كلفة دخول المسابح بالحديقة 10 دراهم للكبار، و5 دراهم للصغار.

وتقع الحديقة في ديرة بمنطقة مشرف، وتبعد عن وسط مدينة دبي بنحو 15 كيلومترا على طريق شارع المطار، المؤدي إلى منطقة الخوانيج ومقابل منطقة المزهر 2 السكنية.

ويوجد بالحديقة مصليات للرجال والنساء، ومرافق ترويحية وترفيهية أخرى مثل ألعاب ترفيهية إلكترونية، ومناطق الرحلات والشواء، وملعب كرة قدم عشبي صناعي، ومضمار الدراجات الهوائية، ومطاعم ومقاصف.