المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مخابز

لاحظ قراء عدم التزام بعض المخابز في أكثر من منطقة بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية في تعبئة الخبز، خصوصاً عندما يكون شديد السخونة، مشيرين إلى أن بعض المخابز كانت قد التزمت باستخدام أكياس ورقية، قبل أن تعود لاستخدام الأكياس البلاستيكية.

فندق

استغرب نزيل في أحد الفنادق توقف العمل بالمسبح الخاص بالفندق، لافتاً إلى أنه اصطحب أسرته للاستمتاع بإجازته في الفندق ونزول المسبح، لكنه فوجئ بإغلاقه للصيانة، داعياً الفنادق إلى إيضاح مثل هذه الأمور للزبائن قبل الحجز.

كاميرات

اقترح قارئ زيادة كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج الطرق الرئيسة في إمارة الشارقة، ما يسهم في تقليل التكدس المروري جراء عدم التزام عدد كبير من السائقين باللوائح والأنظمة المرورية.

سلة

أفاد مشرفو كرة سلة في أندية بالدولة بأن اتحاد اللعبة تأخر في وضع جداول نهائية لمسابقاته للموسم المقبل، ولاحظوا إرسال الاتحاد تعديلات مستمرة على خارطة البطولات، مطالبين بالإسراع في اعتماد الجداول النهائية، بما يضمن للأندية وضع خطط الإعداد المناسبة لفرقهم بالصورة الصحيحة.

بطاقات

اشتكى ركاب حافلات بدبي من عطل في أجهزة قراءة بطاقات «نول» داخل الحافلات، ما يضطرهم إلى تغيير محطات نزولهم، تجنباً لدفع غرامة تقدر بـ200 درهم.

صناديق

أفاد سكان في منطقة الراشدية بعجمان، بأن صناديق تجميع الملابس القديمة، الخاصة بالجمعيات الخيرية، لا يتم فتحها لفترات طويلة، ما يجعل منها مأوى للحشرات والأوساخ، مطالبين الجهات المعنية بزيارة تلك الصناديق بصورة دورية، أو إزالتها ووضعها أمام المحال الكبيرة حتى يستخدمها المتبرعون بصورة أفضل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com