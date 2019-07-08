500 وظيفة جديدة للمواطنين في أبوظبي .. تعرّف إلى الشروط

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بعد غدٍ الأربعاء، يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي.

وتستهدف المبادرة، التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، توظيف ألف مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن 13 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة ستوفر نحو 500 شاغر خلال اليوم المفتوح الذي سيقام في صالة الأفراح للرجال بمدينة المرفأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يقتني الباحث عن العمل بطاقة الهوية الاصلية والسيرة الذاتية للمشاركة في اليوم المفتوح الذي سيقوم خلاله مسؤولي التوظيف في الشركات المشاركة بإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الباحثين عن العمل الأمر الذي سيعزز فرص حصول على الوظائف المناسبة التي تطرحها الشركات من خلال تلقي عروض العمل او ابرام العقود بشكل فوري.