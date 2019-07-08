طقس اليوم غائم مع تكوّن سحب ركامية

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكوّن السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:10 والمد الثاني عند الساعة 09:05، والجزر الأول عند الساعة 11:08، والجزر الثاني عند الساعة 23:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:06، والمد الثاني عند الساعة 02:26، والجزر الأول عند الساعة 20:36 والجزر الثاني عند الساعة 08:21.