إنقاذ 21 شخصاً حاصرتهم النيران في حريق فيلا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنقذ دفاع مدني أبوظبي 21 شخصاً حاصرتهم النيران بحريق شب في الطابق الأول من فيلا مقسمة إلى تسع وحدات سكنية، في منطقة المشرف تقطنها عائلات من جنسيات مختلفة.

وأفاد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي، بأن أعمار الأشخاص الذين تم إنقاذهم تراوح بين شهرين و47 عاماً، فيما تم نقل ثلاث حالات أصيبت بالاختناق نتيجة لاستنشاق الدخان إلى المستشفى عن طريق إسعاف شرطة أبوظبي.

وكان فريق الإطفاء في مركز دفاع مدني القبيسات، تمكن من السيطرة على الحريق وإخماده على نحو منع انتشاره إلى بقية المبنى، بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث الحريق الذي تعاملت معه الجهات الشرطية على وجه السرعة.

وأكد المقدم الحبشي على أهمية الالتزام بشروط السلامة وتعزيز الإجراءات الوقائية في المساكن، وتجنب مسببات الحرائق، مشيراً إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق.