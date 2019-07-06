المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

هدايا

طرحت شركة عقارية في الشارقة، أخيراً، عرضاً لاستقطاب المستأجرين لبناية جديدة تابعة لها، عبر الإعلان عن منح هدايا متنوعة لأول 20 شخصاً يتقدمون للاستئجار في البناية.

مواقف

تأخر طالب في الجامعة الأميركية في دبي عن موعد امتحانه، فحُرم الدخول، وذلك بعدما واجه صعوبة في إيجاد موقف للسيارات بالقرب من الجامعة، وقال إن عدداً من الطلبة يتعرضون لغرامات مرورية، بسبب الاضطرار إلى الوقوف الخطأ تفادياً للتأخير عن مواعيد الدراسة والامتحانات.

مسابح

تساءل قرّاء ما إذا كانت المسابح الكائنة في المباني السكنية، تخضع للمراقبة في إطار التزامها المعايير الصحية المعتمدة للمياه والنظافة اللازمة، لافتين إلى انبعاث روائح من بعضها، فيما تتسم مياه أخرى بالعكورة.

إنذار

أبدى سكان انزعاجهم من الإنذارات الخاطئة الصادرة عن أجهزة الحريق في المباني السكنية، خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل، لافتين إلى أنهم باتوا لا يأبهون لها جراء كثرتها، مطالبين بصيانتها أو اعتماد آلية لإيقافها فوراً في حال عدم وجود خطر.

جرذان

لاحظ سكان في مناطق مختلفة انتشاراً للجرذان في محيط البنايات التي يسكنونها، وخصوصاً بالقرب من حاويات النفايات، مطالبين بمكافحتها، نظراً لخطورتها في نقل الأمراض إلى البشر.

«لامير»

اشتكى روّاد شاطئ لامير، في دبي، قيام إدارة الشاطئ بغلق دورات المياه، ابتداءً من الساعة السابعة مساء، مطالبين بإبقائها مفتوحة لفترة أطول، وذلك لوجود زوّار يمكثون في الشاطئ لوقت متأخر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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