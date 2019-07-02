الحمادي : خدمة اشتراك المشمولين بنظام تبادل المنافع التقاعدية مستمرة

المصدر: أبوظبي _ الإمارات

أكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد "أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» باعتماد نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة يؤكد مدى حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على سعادة المواطنين وحفظ حقوقهم التقاعدية مما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.

وأشاد الحمادي بحرص الدولة على تيسير الإجراءات على المواطنين أياً كانت مواقعهم وأماكنهم مما يمكنهم من خدمة الوطن في أي مكان.

ولفت الحمادي إلى أن القرار سيسهم في تسهيل انتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي او بالعكس أو من ملاك العسكري إلى ملاك الخدمة المدنية او بالعكس ، بحيث تعتبر مدة خدمة اشتراك المنقول السابقة على النقل مستمرة ومتصلة مع مدة اشتراكه اللاحقة بعد النقل و هو ما يسهم بدوره في انتقال الخبرات والكفاءات المواطنة، بين القطاعات المختلفة بكل سهولة ويسر.