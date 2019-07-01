إعلان الجدول الزمني للدورة الرابعة لانتخابات الوطني 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ضمن الجهود الحثيثة في إدارة العملية الانتخابية في دورتها الرابعة التي تتم في أكتوبر من العام الجاري.

وفي إطار تطوير العملية الانتخابية وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي أعلن عنه في عام 2005، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في تنفيذ العملية الانتخابية ومنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة في ممارسة حقهم الانتخابي أينما تواجدوا، يأتي إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني ليشكل إضافة جديدة لمسار التنمية السياسية عبر توضيح مختلف محطات العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019 في دروتها الرابعة هذا العام.

ويوضح الجدول التسلسل الزمني لكافة فعاليات وأهم محطات العملية الانتخابية، بما في ذلك إعلان فتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح ابتداء من 7 أغسطس، وموعد بدء تسجيل المرشحين أنفسهم في المراكز الانتخابية في 18 أغسطس لمدة خمسة أيام، ومن ثم إعلان القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس. يليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومين تبدأ من 22 سبتمبر 2019 وتنتهي في 23 سبتمبر 2019.

ووفقا للجدول تمتد فترة التصويت المبكر من 1 وحتى 3 أكتوبر، والتصويت المبكر هو العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مبكراً قبل يوم الانتخاب الرئيسي.

وحسب الجدول فسيكون يوم 5 أكتوبر هو يوم الانتخابات الرئيسي وهو أيضا يشهد إعلان نتائج الفرز الأولية وتبدأ فترة الطعون في تاريخ 6 أكتوبر والتي تستمر لمدة يومين حيث يشهد يوما 9 و 10 أكتوبر رد اللجنة على الطعون في حين يكون يوم 13 أكتوبر هو اليوم الذي يتم فيه إعلان القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.

وما يميز هذه الدورة هو أنها خلت للمرة الأولى من فترة الصمت الانتخابي؛ والتي تعني توقف المرشحين عن الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة قبل بدء الانتخابات الفعلية.

تعزيز الوعي

وقال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبد الرحمن العويس، إن الإعلان عن الجدول الزمني يؤسس لعلاقة شفافة مع كافة الأطراف المعنية؛ وخاصة الناخبين، ويعزز الوعي السياسي ويزيد من ثقافتهم حول العملية الانتخابية ويمهد لمشاركة فاعلة وبالتالي إلى نجاح التجربة الانتخابية الرابعة.

تفعيل المنصات الرقمية

وفي سياق موازٍ، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات تفعيل المنصات الرقمية الإلكترونية المحدثة الخاصة بانتخابات المجلس، لتزويد الناخبين والجمهور بالتفاصيل والمعلومات عن الدورة المقبلة من الانتخابات المقرر انعقادها في شهر أكتوبر المقبل.

ومن ضمن المنصات التي تم تفعيلها الموقع الإلكتروني www.uaenec.ae المحدّث بكافة المعلومات اللازمة للناخبين والمرشحين وعامة الجمهور حول العملية الانتخابية والجداول الزمنية الخاصة بها، والأمور التنظيمية والفنية، وأسماء اللجان الفنية التابعة للانتخابات وأسماء وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان المنبثقة عنها، حيث سيساهم الموقع في تعريف الجمهور بطبيعة عمل اللجان وبالتعليمات التنفيذية للانتخابات، وسيواكب مراحل العملية الانتخابية.

كما أطلقت اللجنة المنصات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي على مواقع اليوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستغرام ، والتي ستحمل الأخبار الرسمية والمعلومات المتعلقة بالانتخابات لتوسيع مساحة تفاعل الجمهور مع مستجدات ومراحل العملية الانتخابية.

تطبيق ذكي

كما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن إطلاق تطبيق خاص بالانتخابات بعنوان "اللجنة الوطنية للانتخابات" وهو انعكاس كامل للموقع الإلكتروني، ويتوقع أن يساهم التطبيق في عملية اندماج وتفاعل من الناخبين والمرشحين بشكل أكثر فاعلية. ويحتوي التطبيق على عدد من الخواص مثل مراكز الاقتراع ومواقعها، إضافة إلى خاصية تذكير الجمهور بالانتخابات وجدولها الزمني وغيرها من الخدمات.

ويمكن تحميل التطبيق الذكي الجديد للانتخابات على أجهزة آبل العاملة بنظام IOS عبر متجر آبل ستور App Store وعلى الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" عبر جوجل بلاي Google Play بسهولة خلال ثوانٍ للاستفادة من كل المزايا التي يتيحها للمستخدم لمعرفة ما يحتاجه من معلومات عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

مركز الاتصال

كما أطلقت اللجنة مركز الاتصال الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الرابعة. ويستقبل المركز الاستفسارات من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع للرد على أسئلة المواطنين وأعضاء الهيئات الانتخابية المتعلقة بالعملية الانتخابية على الرقم 600500005.

شعار جديد

كما أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن الشعار الجديد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019، والذي يعكس في تصميمه وفكرته توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة الانتخابية الجديدة لعام 2019.

وحسب قرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، فيما يعد ترسيخاً للدور الريادي للمرأة الإماراتية في شتى القطاعات والمجالات التنموية، وتمكيناً لها على مختلف المستويات، لا سيما في مجال التنمية السياسية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

ويصوّر الشعار الجديد طفلاً وطفلة من أبناء الإمارات يحملان معاً يداً بيد علم الدولة منطلقين إلى الأمام، في رمزية إلى شراكة أبناء وبنات الإمارات في صناعة مستقبل الدولة ومواصلة مسيرة تطورها على مختلف المستويات، لا سيما على مستوى العملية الانتخابية والمشاركة السياسية وتمكين المرأة الإماراتية.

معلومات إضافية

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.