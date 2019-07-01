المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيجار

تساءلت قارئة عن مدى قانونية كتابة قيمة إيجارية غير حقيقية في العقد الإيجاري، إذ إن العقد مسجل بـ80 ألف درهم، في حين أن الاتفاق مع المالك كان 75 ألفاً، مشيرة إلى أن المالك برر لها ذلك بأنه أسلوب متعارف عليه، وعليها ألا تقلق من كتابة قيمة أكبر في العقد، لأنه سيلتزم معها بما اتفق عليه، وهو القيمة الأقل.

مقهى

لاحظ مرتادو أحد المقاهي في عجمان أن إدارة المقهى بدأت باستعمال نوعيات رديئة من المياه المستخدمة في صنع المشروبات الساخنة، ما غيّر مذاقها بشكل ملحوظ، داعين إلى رقابة صارمة عليها، حفاظاً على صحة الزبائن.

مطبات

اشتكى زبائن لجمعية عجمان التعاونية ارتفاع المطبات الصغيرة الجديدة، التي وضعتها الجمعية في المواقف المخصصة للسيارات، مشيرين إلى أنها تلحق أضراراً بسياراتهم، مطالبين بتغييرها.

كهرباء

أبدى أولياء أمور استياءهم من انقطاع الكهرباء المتكرر، في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة الحميدية في عجمان، وتوقف عمل المكيفات، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار

اشتكت قارئة من قيام محل تجاري متخصص في الملابس بأحد المراكز، بتضليل الزبائن بشأن الأسعار، إذ يضع سعراً على قطعة بقياس معين، لكن عند تغير القياس يتغير السعر.

صيانة

استغرب سكان، في بناية «سيتي تاور1» بمنطقة القاسمية في الشارقة، استغناء إدارة البناية عن فرق الصيانة التي كانت تستعين بها سابقاً، والاعتماد على شخص واحد فقط في جميع أعمال الصيانة، ما يجعلهم ينتظرون فترات طويلة لإنجاز الصيانة، خصوصاً أن بعض الأعمال تحتاج إلى كوادر فنية مؤهلة لإنجازها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com