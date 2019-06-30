13.7 ألف طالب يسجلون في «وجّهني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل 13 ألفاً و709 مواطنين ومواطنات، من طلبة مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة، في البرنامج الذكي «وجهني»، منذ أن أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، العام الماضي، للاستفادة من فرص التدريب والعمل الصيفي، التي توفرها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأعلنت الوزارة عن توافر فرص التدريب والعمل الصيفي لدى عدد من منشآت وشركات القطاع الخاص، خلال أشهر الصيف.

وقالت وكيل الوزارة المساعد، فاطمة الحوطي، إن البرنامج يأتي ضمن البرامج الوطنية للتدريب الميداني والصيفي، بهدف توجيه وتأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات للعمل في القطاع الخاص، لافتة إلى أن التدريب يمكّن المشاركين فيه من خوض تجربة العمل، كما يتيح لهم معرفة المتطلبات الوظيفية في الشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، بناء على تخصصاتهم الدراسية وميولهم المهنية. وأضافت الحوطي أن الفرص المتاحة لهذا العام ستتم بالتعاون مع شركاء من القطاع المالي والمصرفي، وقطاع الطيران، وقطاع السياحة، والقطاع الصحي، وقطاع التجزئة.