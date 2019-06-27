«الهوية» تباشر إصدار إقامات خريجي الجامعات والثانوية المكفولين على ذويهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها باشرت اعتباراً من منتصف الشهر الجاري إصدار إقامة لمدة عام تجدد عقب انتهائها، لعام إضافي للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً. وقالت الهيئة إنّ إصدار الإقامة لهذه الفئة من أبناء المجتمع يتمّ اعتباراً من تاريخ تخرج الابن المكفول من الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه السن القانونية، في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في صيف العام الماضي. وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة اللواء سعيد راكان الراشدي، إن بإمكان كل الأسر المقيمة في الدولة التي تضمّ أبناء يقعون ضمن هذه الفئة الاستفادة من هذا القرار بكل يسر وسهولة من خلال التقدّم بطلباتهم مشفوعة بالوثائق الداعمة، التي تشمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها الابن سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية.

وأكّد حرص الهيئة على توعية كافّة الأسر المقيمة في الدولة بهذه الخدمة وبطرق وشروط الاستفادة منها عبر مختلف الطرق والوسائل المتاحة خصوصاً مع نهاية العام الدراسي في الدولة والذي يشهد تخرّج الكثير من الأبناء الدارسين في جامعاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها، وإنهاء الكثيرين المرحلة الثانوية، الأمر الذي يتطلّب التسهيل على هذه الأسر وتمكينها من البحث عن خيارات مناسبة لأبنائها سواء في مجال الدراسة أو العمل. ودعا الراشدي أولياء الأمور المقيمين في الدولة إلى الاستفادة من هذه التسهيلات غير المسبوقة،مشيراً إلى أن وليّ الأمر لم يعد بحاجة إلى التقدم بطلبه لكفالة ابنه ضمن بند الحالات الإنسانية والذي كان يتطلب سابقاً إيداع ضمان مالي قدره 5000 درهم، حيث بات بإمكانه التقدم ضمن الإجراءات الاعتيادية لخدمات إصدار إقامة أو تجديدها للأبناء وبرسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر.