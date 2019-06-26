"البيئة" تشترط تعقيم لقاح الحمى القلاعية للسماح بتداوله

المصدر: محمد عبد العاطي-دبي

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة شروط تداول لقاح الحمى القلاعية في الدولة، وأهمها أن تكون المادة المستخدمة في تثبيط الفيروس أو تنشيط المناعة معتمدة من قبل المنظمات العالمية، والمختبرات المرجعية.

وأفاد القرار رقم 69 لسنة 2019 الموقع من وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي بأن من تلك الشروط أيضاً إرفاق شهادة معتمدة من السلطات المختصة ببلد المنشأ، أو من مختبر مرجعي تفيد بأن اللقاح آمن وفعال ومعقم وذو فعالية، وأن تكون أسماء العترات واضحة على البطاقة التعريفية للقاح.

وتعرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو" مرض الحمى القلاعية بأنه مرض وبائي حاد شديد السريان يصيب أساساً الحيوانات ذات الظلف المشقوق، كالأبقار والأغنام والماعز، ومن أعراضه إصابة الفم واللسان والأظلاف بحويصلات مملوءة بسائل، ينتج عنه سيلان اللعاب بكثافة، مؤكدة أنه عادة ما تنفجر تلك الحويصلات مخلفة تقرحات ملتهبة مؤلمة