20 % نسبة إنجاز سوق المواشي في الشارقة

المصدر: الشارقة ـــ الإمارات اليوم

أكدت مديرة إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة في الشارقة، المهندسة علياء الرند، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير «إذاعة الشارقة»، أن نسبة إنجاز سوق المواشي الجديدة في الصجعة الصناعية وصلت إلى 20%، متوقعة أن تنتهي الأعمال خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وأضافت: «نظراً إلى طبيعة المشروع الحيوية وكبر مساحات الأعمال وضخامة مكونات السوق، تم تقسيم العمل فيها إلى مراحل، انتهينا من المرحلة الأولى التي تضمنت إعداد التصاميم ومراعاة الموقع في منطقة الصجعة الصناعية، بألا يجاور المناطق السكنية، وتم القيام بدراسات بيئية ومرورية في ما يخص المداخل والمخارج، ودراسة السوق والاحتياج الفعلي والمستقبلي، بالإضافة إلى اختياره في موقع حيوي على محورين رئيسين، من أكثر المواقع حيوية، هما شارع الشارقة - الذيد، وشارع الإمارات العابر».

فيما تضمنت المرحلة الثانية التسويات الترابية للسوق الجديدة على مساحة مليون و700 قدم مربعة، وضمت أعمال ردم رملية وقطع كبيرة لتهيئة أرض المشروع.