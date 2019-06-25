اعتماد «طموح زايد» شعار أول مهمة إماراتية عربية للفضاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، شعار أول مهمة فضاء إماراتية عربية، تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر المقبل، حيث يجسد شعار المهمة طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، وذلك ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في عام 2017، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية متعددة.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء أن التصميم تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، ويعكس إبداع وقدرات الشباب الإماراتي، وإسهامهم في صنع مستقبل وريادة الدولة الإمارات، وإنجازاتها الرائدة في مجال الفضاء.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، إننا «سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، في تصميم شعار أول مهمة إماراتية عربية لمحطة الفضاء الدولية، بمشاركة الشباب الإماراتي المبدع».

وأضافت المزروعي: «الاعتماد على الشباب الإماراتي في تصميم الشعار، يدل على ثقة واهتمام القيادة ودعمها المستمر للشباب في شتى المجالات؛ الأمر الذي أسهم في أن يصبح شباب الإمارات مثالاً عالمياً يحتذى في الريادة والتفوق».

وتابعت: «يهدف إسهام الشباب الإماراتي في تصميم شعار أول مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية، هذه المهمة التي سترفع العلم الإماراتي عالياً في الفضاء، إلى خلق هوية إبداعية مميزة تعبر عن الريادة الإماراتية في مجال الفضاء، وعن الثقافة والتراث الإماراتي».

وقال رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري: «يجسد شعار المهمة طموح المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، خصوصاً أنه آمن بقدراتهم واهتم بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة هذا القطاع، وكانت لديه رؤية بعيدة المدى لقطاع فضاء إماراتي، وسيحمل هزاع المنصوري (طموح زايد) معه إلى الفضاء، مرتدياً الشعار على كتفه خلال هذه المهمة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستكون حدثاً يفتخر به كل إماراتي وكل عربي».

وأضاف: «يأتي تعاون المركز مع المؤسسة الاتحادية للشباب، في إطار رؤيتنا المشتركة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في مختلف القطاعات وتوفير البيئة الملائمة لهم للابتكار والإبداع، حيث نعمل في المركز وفق استراتيجية متكاملة لتشجيع الشباب المواطن على الإبداع والابتكار».

دعم البحث والتطوير

يحظى برنامج الإمارات لرواد الفضاء بدعم مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذراع التمويلية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويُعتبر هذا الصندوق، الذي أطلق عام 2007، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات بالدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية، وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.