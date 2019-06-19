تعرف الى سبب .. انعدام "ظل الظهيرة" في المناطق الجنوبية للدولة

المصدر:
  • احمد عابد - ابوظبي
التاريخ:

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان ان ظل الظهيرة ينعدم  هذه الأيام  في المناطق الجنوبية للدولة في ليوا و «أم الزمول»  بسبب تعامد الشمس.
وأوضح ان الشمس تتعامد  هذه الأيام، على أقصى المناطق الجنوبية من الدولة قرب منطقة ليوا  «أم الزمول» في أبوظبي، وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص و المباني خلال وقت الظهيرة.
 وذكر  إن انعدام ظل الزوال يكون غالباً قرب الساعة 12:20 ظهرا  بتوقيت الإمارات ، حيث تشاهد الشمس  متعامدة وقت الظهر، علما   بأن المناطق التي تقع بين مداري، السرطان عند 23.5 شمالاً و الذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للدولة ، والجدي عند 23.5 جنوباً، تتعامد عليها الشمس في نقطتين خلال العام وتتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر.

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