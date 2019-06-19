أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان ان ظل الظهيرة ينعدم هذه الأيام في المناطق الجنوبية للدولة في ليوا و «أم الزمول» بسبب تعامد الشمس.
وأوضح ان الشمس تتعامد هذه الأيام، على أقصى المناطق الجنوبية من الدولة قرب منطقة ليوا «أم الزمول» في أبوظبي، وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص و المباني خلال وقت الظهيرة.
وذكر إن انعدام ظل الزوال يكون غالباً قرب الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت الإمارات ، حيث تشاهد الشمس متعامدة وقت الظهر، علما بأن المناطق التي تقع بين مداري، السرطان عند 23.5 شمالاً و الذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للدولة ، والجدي عند 23.5 جنوباً، تتعامد عليها الشمس في نقطتين خلال العام وتتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر.
تعرف الى سبب .. انعدام "ظل الظهيرة" في المناطق الجنوبية للدولة
أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان ان ظل الظهيرة ينعدم هذه الأيام في المناطق الجنوبية للدولة في ليوا و «أم الزمول» بسبب تعامد الشمس.