تعرف الى سبب .. انعدام "ظل الظهيرة" في المناطق الجنوبية للدولة

المصدر: احمد عابد - ابوظبي

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان ان ظل الظهيرة ينعدم هذه الأيام في المناطق الجنوبية للدولة في ليوا و «أم الزمول» بسبب تعامد الشمس.

وأوضح ان الشمس تتعامد هذه الأيام، على أقصى المناطق الجنوبية من الدولة قرب منطقة ليوا «أم الزمول» في أبوظبي، وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص و المباني خلال وقت الظهيرة.

وذكر إن انعدام ظل الزوال يكون غالباً قرب الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت الإمارات ، حيث تشاهد الشمس متعامدة وقت الظهر، علما بأن المناطق التي تقع بين مداري، السرطان عند 23.5 شمالاً و الذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للدولة ، والجدي عند 23.5 جنوباً، تتعامد عليها الشمس في نقطتين خلال العام وتتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر.