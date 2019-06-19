المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ضجيج

تساءل قراء عن مدى قانونية العمل في مواقع التشييد خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر، لافتين إلى أن مستويات الضجيج الكبيرة التي تصدر من هذه المواقع التي تتوسط المباني السكنية، تكون مرتفعة، وتقلق نوم السكان وراحتهم.

استجابة

نوّه قارئ بسرعة استجابة شرطة دبي لبلاغ تقدم به هاتفياً، بتضرر مركبته أثناء وقوفها في ساحة الانتظار بمستشفى دبي، إذ وجدها مدعومة من متسبب مجهول، فاتصل بالشرطة لإبلاغها، ولم تمر سوى دقيقتين حتى كانت سيارة الشرطة في موقع الحادث للمعاينة، وتقديم تقرير بالأضرار.

جهاز

طلب مستهلك جهازاً داعماً للعمود الفقري بمقاس محدد من أحد المحال التجارية، ودفع مبلغاً مالياً مقابل تسليمه الجهاز في أقرب فرصة، لكن المحل تأخر في التسليم، ما دعاه إلى تقديم شكوى لدى اقتصادية دبي، التي ألزمت المحل بإعادة المبلغ المقدم، وإغلاق شكوى المستهلك.

مشاة

طالب مرتادو الطريق المحاذي لدوار المرش سابقاً، بإمارة الفجيرة، بوضع حل لعشوائية عبور المشاة، الذين يربكون حركة السير، ويتسببون في حوادث دهس من فترة إلى أخرى، على الرغم من وجود أماكن مخصصه للعبور.

شوفان

لاحظ مستهلك أن «اللولو هايبرماركت» في أم القيوين، رفع سعر أحد أنواع الشوفان إلى 20 درهماً، رغم أن سعره في معظم المحال التجارية يصل إلى 16 درهماً.

تسويق

قال قراء إن الشركات التجارية باتت تلاحقهم داخل الشقق السكنية التي يقطنون فيها، لافتين إلى عودة الشركات للترويج من خلال طرق الأبواب، ومحاولة إقناع السكان بشراء المنتجات التي تروّجها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com