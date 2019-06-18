بالصور.. تعرف على أول روبوت بالدولة مخصص لأغراض البناء

المصدر: محمد عبد العاطي - دبي

كشفت شركة شركة كونكريتف المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد عن أول روبوت بالدولة مخصص لأغراض البناء والتشييد.

وأفادت الشركة في مؤتمر عقدته اليوم أن هذا الروبوت قادر على إعتماد طبقات متتالية لصنع عناصر يبلغ طولها 5 أمتار، وإرتفاعها 3 أمتار، مشيرة إلى أن هذه الحلول الروبوتيًة والرقمية تساعد في تقديم الحرية الهندسية للمصممين، بإعتماد نظم بناء أكثر فعًاليَة، وبالتالي توسيع آفاق مصممي الأبنية والمهندسين، لوضع تصورات حلول فردية وفق الطلب، وتحقيق أشكال هندسية معقًدة، مع تأمين إستخدام أفضل لحجم الخرسانة، وإنتاج المزيد من التصاميم الفارغة مقارنة بالكتل.