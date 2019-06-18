اعتماد 5 مهن مرخصة لمزاولة العمل الاجتماعي في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة اعتمادها خمس مهن لتنظيم العمل الاجتماعي بالإمارة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، إذ تشرف عليها لجنة خاصة لترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الاجتماعي.

وأكدت مدير إدارة الرخص الاجتماعية، خلود النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» أن إطلاق تلك المهن يأتي تماشياً مع تطور مجالات المهن الاجتماعية بالإمارة، وتنظيم عمل أصحابها، وتوفير خدمات اجتماعية عالية المواصفات.

وتابعت أن تراخيص المهن في العمل الاجتماعي تعنى بالأفراد والجماعات، وتطوير أوضاعهم وتأهيلهم وعلاجهم، بهدف تحسين حياتهم من خلال إيجاد الظروف والأحوال الإنسانية والاجتماعية المناسبة لهم، مشيرة إلى أن كلفة إصدار الرخصة ستكون مناسبة لجميع الفئات التي تتقدم للحصول عليها لتنظيم هذه المهن، وستكون صادرة عن دائرة الخدمات الاجتماعية لمزاولتها.

وأوضحت أن الرخص ستكون متاحة للأفراد المصرح لهم بممارسة المهن الاجتماعية، وسيتم فرض الغرامات المالية والمخالفات على الأشخاص الذين يزاولون المهن الاجتماعية دون تراخيص.

وأكدت النعيمي أنه يشترط في المهنيين الاجتماعيين للحصول على التراخيص الاجتماعية أن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية، ويتمتعون بالأهلية القانونية، واجتيازهم للتقييم الذي وضعته اللجنة المختصة لإصدار الرخص الاجتماعية، وأن يكونوا مزاولين للمهن الاجتماعية المراد ترخيصها، وغيرها من الاشتراطات العامة.

وأشارت إلى أن قرار تنظيم المهن الاجتماعية الذي صدر بناء على المرسوم رقم (17) لسنة 2018، الذي أصدره المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ينص على مخالفة مزاولي المهن الاجتماعية من دون ترخيص من الدائرة، فيما سيتم تغريم جميع المهنيين الاجتماعيين المرخصين من قبل الدائرة في حال الامتناع عن تزويد الدائرة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها إذا دعت الحاجة لها. وأكدت النعيمي أن القرار نص على تنظيم عملية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل الإعلامية، من قبل الأشخاص المهنيين الاجتماعيين الذين سيحصلون على تراخيص اجتماعية من الدائرة خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أنه سيتم تغريم أي شخص مرخص أو غير مرخص نشر إعلاناً اجتماعياً، مسموعاً أو مقروءاً أو مرئياً، دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الدائرة.

- غرامات مالية ومخالفات على الأشخاص الذين يزاولون المهن الاجتماعية دون تراخيص.